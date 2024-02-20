Хаверц оценил свою игру за «Арсенал»

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался касательно своих выступлений за английский клуб.

«Позиция, на которой я играю, меня полностью устраивает. Мне здесь комфортно. При этом я не тот футболист, который может играть только на одной позиции. Я люблю переключаться, быть гибким. Думаю, это моя сильная сторона. Буду выкладываться по максимуму, где бы я ни находился», - передает слова немецкого игрока afcstuff.

24-летний полузащитник пополнил ряды лондонского коллектива летом прошлого года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.