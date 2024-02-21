Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Какие клубы Европы больше всех отдают в аренду

21 Февраля 2024 • 14:05 Комментировать

Трансферная политика диктует свой стиль, свою философию. Порой игрока приобретают не для того, чтобы он защищал цвета своей команды, а чтобы не достался прямому конкуренту, или чтобы на одну позицию имелось по два-три равносильных игрока, так сказать, для конкуренции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о евроклубах, где достаточно широко распространена практика нахождения в аренде футболистов. Анализ проводился на основе сезона-2023/2024.

Воздаются потери

То, что в лидерах клубов с самой высокой трансферной стоимостью футболистов, переданных в аренду, присутствуют представители Туманного Альбиона, не удивляет. В первой двадцатке их как раз половина. Английская премьер-лига, с начала нулевых годов взошедшая на трон в Европе, в числе самых знаковых и дорогих. Обусловлено это притоком капиталов с азиатско-арабского и российского направлений. В какой-то степени история воздаёт те потери, которые родоначальники игры с мячом понесли в середине восьмидесятых годов прошлого века. После трагедии в финале Кубка европейских чемпионов 1985 года на стадионе «Эйзель» англичане были сурово дисквалифицированы УЕФА.

«Челси»

Бывший клуб российского олигарха Романа Абрамовича передал в аренду сравнительно немного – всего десять человек, но самых дорогих относительно всех остальных клубов старушки Европы. Десять представителей «Челси» с временным проведением игровой карьеры в другом клубе позволили лондонцам сэкономить приличную сумму на их заработной плате. Самым дорогим является Ромелу Лукаку. Центральный нападающий, имеющий двойное гражданство Бельгии и Конго, находится в «Роме» до 30 июня 2024 года с суммой аренды в 5,8 млн евро. Еще один центр нападения, 22-летний албанский футболист Армандо Броя, перебрался в другой район английской столицы лишь за вычетом заработной платы.

Итальянцы берут количеством

Золотые годы игры №1 на родине Джордано Бруно и Никколо Паганини пришлись на восьмидесятые-девяностые прошлого столетия. Сейчас ведущие клубы Серии А, в отличие от англичан, зарабатывают числом отданных в аренду игроков. Самый «скромный» («Ювентус») ограничился двенадцатью игроками, «Милан» с «Аталантой» остановились на 16, а «Интер» уже на 20. Рекорд сезона-2023/2024 из топ-клубов, выступающих в лучших чемпионатах континента, «застолбил» скромный «Сассуоло». Клуб, который три с небольшим года назад отметил своё столетие и десять лет неизменно выступает в Серии А, отдал для исполнения футбольного долга 31 футболиста. Почти три состава! Отличный способ заработка для скромного итальянского клуба. Для примера, 24-летний Давиде Фраттези принёс «Сассуоло» 6 млн евро за аренду в «Интер».

Всё ради развития или денег

Зачастую клубы отправляют своих игроков в аренду лишь для того, чтобы предоставить им игровую практику. Яркий пример «Барселона», которая не заработала ни на одной из 12 аренд. При этом её самый дорогой предоставленный в аренду игрок Ансу Фати (трансферная стоимость 30 млн евро) в 12 матчах за «Брайтон» забил 2 гола.

Прямо противоположный подход у «Бенфики». Португальский клуб не зря зарабатывает больше всех на продажах. Боссы «орлов» и в аренду отдают за деньги. Пусть и не всегда большие, как в случае с Давидом Юрасеком, который отправился в «Хоффенхайм» за 250 тыс. евро.

Клубы, которые отдают в аренду больше всего самых дорогих игроков

Клуб
Кол-во игроков, находящихся в аренде
Трансферная стоимость игроков, отданных в аренду, млн евро
«Челси» 10 175
«Манчестер Сити» 9 145,5
«ПСЖ» 13 130,9
«Лидс» 13 125,2
«Атлетико» Мадрид 11 92,8
«Барселона» 9 89,5
«Ювентус» 12 85,8
«Бенфика» 7 79,5
«Ноттингем Форест» 14 76,9
«Сассуоло» 31 75,3

Константин Лицин

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити ПСЖ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.02.24 в 22:30
Ливерпуль Ливерпуль
Лутон Таун Лутон Таун
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
15:27 · Англия. Премьер-лига
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» следит за игроком «Челси» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги
14:46 · Англия. Премьер-лига
Вице-президент «Фулхэма» предложил «Челси» купить Пальинью
14:40 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как Фабиу Виейра помог команде при подготовке к матчу с «Порту»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Статуя Кейна годами находится в хранилище из-за банальной проблемы
14:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде
14:34 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А нацелился на Санчо слухи
14:26 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл будет помогать «Манчестер Юнайтед» - он войдёт в спецкомитет
14:10 · Англия. Премьер-лига
Диогу Жота прокомментировал свою травму
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Байер» отпустит Хаби Алонсо летом бесплатно, если испанец решит уйти
12:46 · Англия. Премьер-лига
Салах и Нуньес могут пропустить финал Кубка лиги с «Челси»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Галлас: «Не думаю, что Аршавин станет тренером, ему нравится то, чем он сейчас занимается»
Все новости
Рекомендуем