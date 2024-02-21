Какие клубы Европы больше всех отдают в аренду

Трансферная политика диктует свой стиль, свою философию. Порой игрока приобретают не для того, чтобы он защищал цвета своей команды, а чтобы не достался прямому конкуренту, или чтобы на одну позицию имелось по два-три равносильных игрока, так сказать, для конкуренции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о евроклубах, где достаточно широко распространена практика нахождения в аренде футболистов. Анализ проводился на основе сезона-2023/2024.

Воздаются потери

То, что в лидерах клубов с самой высокой трансферной стоимостью футболистов, переданных в аренду, присутствуют представители Туманного Альбиона, не удивляет. В первой двадцатке их как раз половина. Английская премьер-лига, с начала нулевых годов взошедшая на трон в Европе, в числе самых знаковых и дорогих. Обусловлено это притоком капиталов с азиатско-арабского и российского направлений. В какой-то степени история воздаёт те потери, которые родоначальники игры с мячом понесли в середине восьмидесятых годов прошлого века. После трагедии в финале Кубка европейских чемпионов 1985 года на стадионе «Эйзель» англичане были сурово дисквалифицированы УЕФА.

«Челси»

Бывший клуб российского олигарха Романа Абрамовича передал в аренду сравнительно немного – всего десять человек, но самых дорогих относительно всех остальных клубов старушки Европы. Десять представителей «Челси» с временным проведением игровой карьеры в другом клубе позволили лондонцам сэкономить приличную сумму на их заработной плате. Самым дорогим является Ромелу Лукаку. Центральный нападающий, имеющий двойное гражданство Бельгии и Конго, находится в «Роме» до 30 июня 2024 года с суммой аренды в 5,8 млн евро. Еще один центр нападения, 22-летний албанский футболист Армандо Броя, перебрался в другой район английской столицы лишь за вычетом заработной платы.

Итальянцы берут количеством

Золотые годы игры №1 на родине Джордано Бруно и Никколо Паганини пришлись на восьмидесятые-девяностые прошлого столетия. Сейчас ведущие клубы Серии А, в отличие от англичан, зарабатывают числом отданных в аренду игроков. Самый «скромный» («Ювентус») ограничился двенадцатью игроками, «Милан» с «Аталантой» остановились на 16, а «Интер» уже на 20. Рекорд сезона-2023/2024 из топ-клубов, выступающих в лучших чемпионатах континента, «застолбил» скромный «Сассуоло». Клуб, который три с небольшим года назад отметил своё столетие и десять лет неизменно выступает в Серии А, отдал для исполнения футбольного долга 31 футболиста. Почти три состава! Отличный способ заработка для скромного итальянского клуба. Для примера, 24-летний Давиде Фраттези принёс «Сассуоло» 6 млн евро за аренду в «Интер».

Всё ради развития или денег

Зачастую клубы отправляют своих игроков в аренду лишь для того, чтобы предоставить им игровую практику. Яркий пример «Барселона», которая не заработала ни на одной из 12 аренд. При этом её самый дорогой предоставленный в аренду игрок Ансу Фати (трансферная стоимость 30 млн евро) в 12 матчах за «Брайтон» забил 2 гола.

Прямо противоположный подход у «Бенфики». Португальский клуб не зря зарабатывает больше всех на продажах. Боссы «орлов» и в аренду отдают за деньги. Пусть и не всегда большие, как в случае с Давидом Юрасеком, который отправился в «Хоффенхайм» за 250 тыс. евро.

Клубы, которые отдают в аренду больше всего самых дорогих игроков

Клуб Кол-во игроков, находящихся в аренде Трансферная стоимость игроков, отданных в аренду, млн евро «Челси» 10 175 «Манчестер Сити» 9 145,5 «ПСЖ» 13 130,9 «Лидс» 13 125,2 «Атлетико» Мадрид 11 92,8 «Барселона» 9 89,5 «Ювентус» 12 85,8 «Бенфика» 7 79,5 «Ноттингем Форест» 14 76,9 «Сассуоло» 31 75,3

Константин Лицин