Гвардиола извинился перед Филлипсом

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принес извинения полузащитнику Кэлвину Филлипсу, ныне выступающему за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды. В 2022 году испанец раскритиковал подопечного за излишний вес.

«Мне жаль. Извиняться раз в восемь лет - это неплохо. Я сожалею. Приношу извинения Кэлвину», - передает слова Гвардиолы таблоид Daily Mail.

Напомним, что этот инцидент между игроком и тренером произошел после чемпионата мира – 2022.

В текущем сезоне Филлипс провел 14 поединков во всех турнирах. Полузащитник отметился одним забитым мячом.

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