«Тоттенхэм» хочет купить английского полузащитника

Полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер, который вызывается в молодежную сборную Англии, может перейти в другой клуб Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Как сообщает источник, в летнее трансферное окно попытку подписать игрока предпримет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» в ближайшее время проведут предварительные переговоры с «ирисками». Трансферная стоимость Гарнера оценивается в 20 миллионов евро.

Джеймс – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». За «Тоттенхэм» полузащитник выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне Гарнер провел за «Эвертон» 30 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.