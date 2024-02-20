Скоулз: «Манчестер Юнайтед» - странная команда»

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о победе «красных дьяволов» над «Лутоном» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы выиграли на выезде со счетом 2:1.

«МЮ» - странная команда. Это единственный клуб, который может победить 5:0, но в то же время быть разбитым соперником», - передает слова Пола таблоид Daily Mail.

После 25 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате подопечные Эрика тен Хага проведут у себя дома с лондонским «Фулхэмом».