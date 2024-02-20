«Ливерпуль» потерял Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил рецидив травмы бедра. Об этом рапортуют журналисты Kora Plus.

Как информирует источник, из-за повреждения 31-летний форвард не примет участия в поединке 26-го тура Английской премьер-лиги против «Лутона». Встреча состоится 21 февраля на стадионе «Энфилд».

В нынешнем сезоне Мохамед принял участие в 28 матчах мерсисайдского клуба. На счету нападающего 19 забитых мячей и десять голевых передач.

По итогам 25 туров Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа набрали 57 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.