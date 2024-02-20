Артета рассказал о восстановлении Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом высказался главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Зинченко уже тренируется с прошлой недели, делал определенные упражнения в общей командной группе. Надеюсь, что в скором времени он сможет вернуться на поле», - передает слова испанского специалиста Football London.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 27 поединках во всех турнирах. На счету украинца один гол и две результативные передачи. После 25 туров Премьер-лиги «Арсенал» с 55 очками занимает второе место в таблице.