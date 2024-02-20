«Челси» разочарован в Мудрике и хочет избавиться от украинца

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может в скором будущем покинуть лондонский «Челси» из-за провальной игры и проблем с поведением за пределами футбольного поля. Об этом рапортует Give me Sport.

Руководство «пенсионеров» крайне недовольно уровнем вингера и может рассмотреть вариант его продажи грядущим летом.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из украинского «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов были прописаны в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне Михаил провел 25 поединков во всех турнирах. В его активе четыре гола и три результативных паса.

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