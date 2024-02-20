​Ассистент Ходжсона: «Жаль, что не удержали победу»

В заключительном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» не сумел переиграть в домашнем матче «Кристал Пэлас», команды забили друг другу по мячу. Накануне матча стало известно о расставании «Кристал Пэлас» с наставником Роем Ходжсоном, он покинул клуб. Заменивший его на эту игру ассистент Падди Маккарти прокомментировал итоги прошедшей игры.

- Прекрасный гол Джордана Айю, но жаль, что мы не удержали преимущество. Мы понимали, что «Эвертон» будет опасен при стандартных положениях, но все равно разочарованы тем, что им удалось забить. Тем не менее, очко лучше, чем ничего, и движемся вперед, - цитирует слова Падди Маккарти BBC Sport.