​Дайч: «Второй тайм был много лучше»

В заключительном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» не сумел переиграть в домашнем матче «Кристал Пэлас», команды забили друг другу по мячу. Наставник «Эвертона» Шон Дайч считает, что его команда провела отличный второй тайм.

- Первый тайм для соперника сложился лучше, а во втором тайме у них случился гол из ничего, но мы смогли ответить. Мы опасно действовали при стандартах, и, в конце концов, в итоге мы забили со стандарта. Второй тайм для нас сложился намного лучше, - цитирует слова наставника «Эвертона» BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Эвертон» сыграет с «Брайтоном», это случится 24 февраля.