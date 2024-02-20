Тарковски: «Разочарованы, но примем очко»

В заключительном матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Эвертон» не сумел переиграть в домашнем матче «Кристал Пэлас», команды забили друг другу по мячу. По словам защитника «Эвертона» Джеймса Тарковски, ничья стала разочаровывающим результатом для его коллег по команде:

- После того, как мы первыми пропустили, ничья кажется нормальным результатом, но мы все равно разочарованы. Можно было забить больше. Расстроены, но примем это очко, - цитирует слова Тарковски BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Эвертон» сыграет с «Брайтоном», это случится 24 февраля.