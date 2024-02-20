«Манчестер Юнайтед» хочет Рейндерса

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс прекрасно проявил себя в «Милане», и теперь им интересуется большой английский клуб. Как сообщает Footballtransfers.com, его услуги нужны «Манчестер Юнайтед». Пока что речь о конкретном предложении не идет, но скауты клуба внимательно следят за бывшим игроком «Фейеноорда», за которого «Милан» заплатил около двадцати миллионов евро.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в воскресенье вечером клуб проиграл в гостевом матче «Монце» со счетом 2:4. В следующем туре «Милан» сыграет с «Аталантой».