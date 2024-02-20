«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Неважно играющие «Эвертон» и «Кристал Пэлас» сошлись в матче 25-го тура Премьер-лиги. Игра получилась боевой, а реальных моментов было не так много. Тайрик Митчелл убегал слева один на один с вратарем, и тот в подкате выбил мяч. Жан-Филипп Матета выкатил мяч под удар Джордану Айю, который выстрелом метров с 17 открыл счет. Доминик Калверт-Льиюн головой наносил удар - минимальный промах. В итоге у «тоффис» сработал угловой, после навеса здорово вверху сыграл Амаду Онана - 1:1.

«Эвертон» подвинул «Лутон Таун» в зону вылета, соперник - 15-й.