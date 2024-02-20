«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Неважно играющие «Эвертон» и «Кристал Пэлас» сошлись в матче 25-го тура Премьер-лиги. Игра получилась боевой, а реальных моментов было не так много. Тайрик Митчелл убегал слева один на один с вратарем, и тот в подкате выбил мяч. Жан-Филипп Матета выкатил мяч под удар Джордану Айю, который выстрелом метров с 17 открыл счет. Доминик Калверт-Льиюн головой наносил удар - минимальный промах. В итоге у «тоффис» сработал угловой, после навеса здорово вверху сыграл Амаду Онана - 1:1.
«Эвертон» подвинул «Лутон Таун» в зону вылета, соперник - 15-й.
Протокол игры
|66'Айю Джордан (0:1)
|(1:1) Онана Амаду84'
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Янг Эшли66' (Харрисон Джек (66') •Гуэйе Идрисса66' (Онана Амаду (66') •Дукуре Абдулай72' (Гомеш Бету (72') •Макнил Дуайт•Гарнер Джеймс•Калверт-Льюин Доминик
Джонстон Сэм•Муньос Даниэль•Андерсен Йоаким•Уорд Джоэл•Митчелл Тайрик•Уортон Адам88' (Озо Дэвид (88') •Ричардс Крис•Хефферсон Лерма• 90'Айю Джордан• 88'Матета Жан-Филипп•Эдуар Одсонн72' (Ахамада Науиру (72')
19 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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