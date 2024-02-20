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«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

20 Февраля 2024 • 00:55 Комментировать
Эвертон
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Неважно играющие «Эвертон» и «Кристал Пэлас» сошлись в матче 25-го тура Премьер-лиги. Игра получилась боевой, а реальных моментов было не так много. Тайрик Митчелл убегал слева один на один с вратарем, и тот в подкате выбил мяч. Жан-Филипп Матета выкатил мяч под удар Джордану Айю, который выстрелом метров с 17 открыл счет. Доминик Калверт-Льиюн головой наносил удар - минимальный промах. В итоге у «тоффис» сработал угловой, после навеса здорово вверху сыграл Амаду Онана - 1:1.

«Эвертон» подвинул «Лутон Таун» в зону вылета, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Эвертон1:1Кристал Пэлас
  66'Айю Джордан (0:1)
(1:1) Онана Амаду84'  
Пикфорд ДжорданГодфри БенТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийЯнг Эшли 66' (Харрисон Джек ( 66') Гуэйе Идрисса 66' (Онана Амаду ( 66') Дукуре Абдулай 72' (Гомеш Бету ( 72') Макнил ДуайтГарнер ДжеймсКалверт-Льюин Доминик
Запасные: Паттерсон НэйтанЧермити ЮссефЛонерган ЭндиКин МайклВиржиния ЖоауДоббин Льюис
Джонстон СэмМуньос ДаниэльАндерсен ЙоакимУорд ДжоэлМитчелл ТайрикУортон Адам 88' (Озо Дэвид ( 88') Ричардс КрисХефферсон Лерма  90'Айю Джордан  88'Матета Жан-ФилиппЭдуар Одсонн 72' (Ахамада Науиру ( 72')
Запасные: Томкинс ДжеймсРэймонд ДжейданРидевальд ЖайроУмех-Чибуэзе ФранкоКлайн НатаниэльФранса МатеусХендерсон Дин
19 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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