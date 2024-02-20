Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Манчестер Сити - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

20 Февраля 2024 • 02:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.18 X 7.80 2 17.00
Через 19 ч. 20 мин.

Ничейным матчем с «Челси» «Манчестер Сити» не только прервал затяжную победную серию, но и упустил лидерство по потерянным очкам. В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги «горожане» сыграют против «Брентфорда» в попытке потеснить «Арсенал» со второй строчки. «Пчелы» находятся на 15-м месте, частенько проигрывают, но примечательны желанием играть в открытый футбол. В любом случае команда Хосепа Гвардиолы сегодня считается явным фаворитом. Смотрим игру в 22:30 на Setanta Sports 1, Setanta Sports Ukraine, Arena Premium 1 Slovenija, Arena Premium 3 Srbija, Arena Sport 4 Hrvatska, beIN Connect MENA, beIN Connect MENA, beIN Connect Türkiye, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA English 2, beIN Sports Türkiye 3, Canal+ Premier League, Canal+ Sport 1 Czech, Cytavision Sports 7, DAZN 1 Espana, DAZN Eleven 3 Portugal, DAZN España, Diema Sport 2, Digi Sport 3 Romania, FuboTV Canada, FuboTV USA, NBC Universo USA, Nova Sports Premier League, Optus Sport, Orange Sport RO 2, Play Sports 1 Belgium, Prima Sport RO 3, PrimaPlay [app], Sky Sport Arena Italia, Sport 2 Israel, Sport 24 At Sea, SuperSport Premier League, TV3 MAX Dansk, USA Network, V Sport 2 Suomi, V Sport Premier League, V Sport Premium, ViaPlay Baltic, ViaPlay Danmark, ViaPlay Nederland, ViaPlay Norge, ViaPlay Polska, ViaPlay Suomi, ViaPlay Sverige. Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
02:02
Манчестер Сити - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Февраля
21:52
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Брентфорд АПЛ — 20 февраля 2024
19:07
​Франк назвал англичанина, который ближе всех к «Золотому мячу» - это не Кейн
16:30
​Гвардиола: «Я не знаю, выиграем ли мы АПЛ»
16:26
​Гвардиола высоко оценил «Брентфорд»
16:19
​Гвардиола: «Если бы мы обыграли «Челси» 3:0, желание выиграть следующий матч было бы таким же»
16:15
​Гвардиола высказался насчёт ожиданий от «Манчестер Сити»
16:03
Гвардиола: Тони — один из лучших футболистов, которых я видел
15:44
Два футболиста «Манчестер Сити» пропустят матч с «Брентфордом»
14:43
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Брентфорд АПЛ — 20 февраля 2024
02:42
Гвардиола назвал сроки восстановления Грилиша
02:19
Уокер: «Я чувствую, что «Манчестер Сити» может стать ещё лучше»
18 Февраля
13:57
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 2
10:34
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.70 3.75 5.30
Видео
20.02.24 в 22:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
1.20 6.40 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
01:59 · Англия. Премьер-лига
Тарковски: «Разочарованы, но примем очко»
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет Рейндерса
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»
19 Февраля
21:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер: «Хочу быстрее окунуться в атмосферу «Селхерст Парка», о которой так много слышал»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Виллу» заинтересовал полузащитник сборной Израиля слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» представил Гласнера официально
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Известен новый тренер «Кристал Пэлас»
19:14 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» сделал заявление – Эшуорт ушёл в «отпуск по садоводству»
19:07 · Англия. Премьер-лига
​Франк назвал англичанина, который ближе всех к «Золотому мячу» - это не Кейн
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» объявил об уходе Ходжсона с поста главного тренера официально
18:21 · Англия. Чемпионшип
Бывший хавбек «Рубина» М'Вила нашёл новый клуб в Чемпионшипе официально
18:05 · Англия. Премьер-лига
Калайджич порвал «кресты» в третий раз за пять лет
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с ценой Гринвуда слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Манчестер Сити» поборются за звёздного бразильца
16:37 · Англия. Премьер-лига
Викарио объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем