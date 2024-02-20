Ничейным матчем с «Челси» «Манчестер Сити» не только прервал затяжную победную серию, но и упустил лидерство по потерянным очкам. В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги «горожане» сыграют против «Брентфорда» в попытке потеснить «Арсенал» со второй строчки. «Пчелы» находятся на 15-м месте, частенько проигрывают, но примечательны желанием играть в открытый футбол. В любом случае команда Хосепа Гвардиолы сегодня считается явным фаворитом. Смотрим игру в 22:30 на Setanta Sports 1, Setanta Sports Ukraine, Arena Premium 1 Slovenija, Arena Premium 3 Srbija, Arena Sport 4 Hrvatska, beIN Connect MENA, beIN Connect MENA, beIN Connect Türkiye, beIN Sports MENA 2, beIN Sports MENA English 2, beIN Sports Türkiye 3, Canal+ Premier League, Canal+ Sport 1 Czech, Cytavision Sports 7, DAZN 1 Espana, DAZN Eleven 3 Portugal, DAZN España, Diema Sport 2, Digi Sport 3 Romania, FuboTV Canada, FuboTV USA, NBC Universo USA, Nova Sports Premier League, Optus Sport, Orange Sport RO 2, Play Sports 1 Belgium, Prima Sport RO 3, PrimaPlay [app], Sky Sport Arena Italia, Sport 2 Israel, Sport 24 At Sea, SuperSport Premier League, TV3 MAX Dansk, USA Network, V Sport 2 Suomi, V Sport Premier League, V Sport Premium, ViaPlay Baltic, ViaPlay Danmark, ViaPlay Nederland, ViaPlay Norge, ViaPlay Polska, ViaPlay Suomi, ViaPlay Sverige. Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Манчестер Сити - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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