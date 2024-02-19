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Гласнер: «Хочу быстрее окунуться в атмосферу «Селхерст Парка», о которой так много слышал»

19 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать

Новый главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился своими первыми впечатлениями после прихода в клуб.

«Я очень рад присоединиться к «Кристал Пэлас» в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и окунуться в атмосферу «Селхерст Парка», о которой я так много слышал», - приводит слова австрийского специалиста официальный сайт «орлов».

Напомним, что Гласнер привёл франкфуртский «Айнтрахт» к завоеванию Кубка Лиги Европы УЕФА в 2022 году – тогда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс».

О назначении Гласнера на пост главного тренера «иглз» пресс-служба лондонского клуба сообщила в понедельник, 19 февраля. В этот же день клуб официально расстался с Роем Ходжсоном.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Оливер Гласнер
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