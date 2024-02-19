Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Виллу» заинтересовал полузащитник сборной Израиля слухи

19 Февраля 2024 • 21:04 Комментировать

Полузащитник национальной сборной Израиля и австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Оскар Глух стал интересен клубу первой пятёрки АПЛ – бирмингемской «Астон Вилле». Такой информацией делится британский Football Insider.

По информации источника, уже в ближайшее время руководство «вилланов» выйдет на клуб Глуха с предложением. Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хотел бы видеть в расположении клуба футболиста к моменту, когда начнётся подготовка к новому сезону.

Глуху всего 19 лет. Однако в этом сезоне он сыграл уже в 28 матчах за свою команду, в которых ему удалось забить шесть голов и семь ассистов в официальных играх.

Отметим, летом 2022 года Глуха связывали с питерским «Зенитом», однако трансфера так и не произошло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Астон Вилла Оскар Глух ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.02.24 в 23:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.07 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Виллу» заинтересовал полузащитник сборной Израиля слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» представил Гласнера официально
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Известен новый тренер «Кристал Пэлас»
19:14 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» сделал заявление – Эшуорт ушёл в «отпуск по садоводству»
19:07 · Англия. Премьер-лига
​Франк назвал англичанина, который ближе всех к «Золотому мячу» - это не Кейн
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» объявил об уходе Ходжсона с поста главного тренера официально
18:21 · Англия. Чемпионшип
Бывший хавбек «Рубина» М'Вила нашёл новый клуб в Чемпионшипе официально
18:05 · Англия. Премьер-лига
Калайджич порвал «кресты» в третий раз за пять лет
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с ценой Гринвуда слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Манчестер Сити» поборются за звёздного бразильца
16:37 · Англия. Премьер-лига
Викарио объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку может вернуться в «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не знаю, выиграем ли мы АПЛ»
16:30 · Англия. Премьер-лига
Дисаси поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высоко оценил «Брентфорд»
Все новости
Рекомендуем