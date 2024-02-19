Полузащитник национальной сборной Израиля и австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Оскар Глух стал интересен клубу первой пятёрки АПЛ – бирмингемской «Астон Вилле». Такой информацией делится британский Football Insider.

По информации источника, уже в ближайшее время руководство «вилланов» выйдет на клуб Глуха с предложением. Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хотел бы видеть в расположении клуба футболиста к моменту, когда начнётся подготовка к новому сезону.

Глуху всего 19 лет. Однако в этом сезоне он сыграл уже в 28 матчах за свою команду, в которых ему удалось забить шесть голов и семь ассистов в официальных играх.

Отметим, летом 2022 года Глуха связывали с питерским «Зенитом», однако трансфера так и не произошло.