Лондонский «Кристал Пэлас» в своих соцсетях официально представил нового главного тренера – австрийского специалиста Оливера Гласнера. О том, что австриец возглавит «орлов», ещё несколько дней назад сообщали авторитетные источники, но теперь это произошло официально.

Контракт с 49-летним тренером подписан до окончания сезона-2025/26. Первую тренировку у руля «Пэлас» Оливер проведёт уже завтра, 20 февраля.

Напомним, что 19 февраля «иглз» объявили об уходе опытнейшего тренера Роя Ходжсона. При нём клуб остановился после 24 матче в АПЛ лишь на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета всего лишь пять баллов, сейчас у команды в копилке 24 очка.