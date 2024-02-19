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«Кристал Пэлас» представил Гласнера официально

19 Февраля 2024 • 20:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Бёрнли
24.02 18:00

Лондонский «Кристал Пэлас» в своих соцсетях официально представил нового главного тренера – австрийского специалиста Оливера Гласнера. О том, что австриец возглавит «орлов», ещё несколько дней назад сообщали авторитетные источники, но теперь это произошло официально.

Контракт с 49-летним тренером подписан до окончания сезона-2025/26. Первую тренировку у руля «Пэлас» Оливер проведёт уже завтра, 20 февраля.

Напомним, что 19 февраля «иглз» объявили об уходе опытнейшего тренера Роя Ходжсона. При нём клуб остановился после 24 матче в АПЛ лишь на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета всего лишь пять баллов, сейчас у команды в копилке 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Оливер Гласнер

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