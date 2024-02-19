​Известен новый тренер «Кристал Пэлас»

В понедельник «Кристал Пэлас» объявил об уходе Роя Ходжсона с должности главного тренера команды. Новым рулевым лондонских «орлов» станет специалист из Германии – Оливер Гласнер. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, первую тренировку Гласнер проведёт во вторник.

В понедельник вечером «Кристал Пэлас» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона». Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. На текущий момент «орлы» занимают 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.