​«Ньюкасл» сделал заявление – Эшуорт ушёл в «отпуск по садоводству»

«Ньюкасл» опубликовал на своём официальном сайте заявление, касающееся спортивного директора клуба Дэна Эшуорта. Функционер ушёл в так называемый «отпуск по садоводству». Так называют ситуацию, когда человек отходит от дел, но по-прежнему числится на балансе клуба.

«Конечно, мы разочарованы тем, что Дэн решил уйти, однако наше захватывающее путешествие не заканчивается. Процесс подбора нового спортивного директора начнётся немедленно. Мы благодарим Дэна за его работу в «Ньюкасле» и желаем ему всего наилучшего», - сказал генеральный директор «сорок» Даррен Илс.

Стоит сказать, что в последнее время Дэна Эшуорта активно связывают с «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, отпускать функционера просто так «сороки» не планируют.

​«Ньюкасл» выдвинет требование «Манчестер Юнайтед»