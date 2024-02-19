​Франк назвал англичанина, который ближе всех к «Золотому мячу» - это не Кейн

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился своим мнением о том, кто из английских футболистов находится ближе всех к завоеванию «Золотого мяча». Франк выделил не Гарри Кейна, а Фила Фодена.

«Я считаю, что Фоден – самый близкий к «Золотому мячу» футболист сборной Англии. У него невероятный потенциал, невероятный уровень. Думаю, он способен делать разницу на поле во многих отношениях. Он очень хороший дриблёр, и он очень много работает», - сказал Франк на пресс-конференции.

Во вторник «Манчестер Сити» и «Брентфорд» пересекутся в календарном матче чемпионата Англии.