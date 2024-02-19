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«Кристал Пэлас» объявил об уходе Ходжсона с поста главного тренера официально

19 Февраля 2024 • 19:05 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
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Через 1 ч. 43 мин.

76-летний Рой Ходжсон покинул пост главного тренера «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба «орлов».

Напомним, Ходжсон возглавлял клуб с марта прошлого года, а ранее он работал в команде с 2017 по 2021 год. За это время он провел на посту наставника «Кристал Пэлас» 200 матчей.

Ранее сообщалось, что Ходжсону стало плохо на тренировке. На данный момент тренер находится в больнице и проходит обследование.

После 24 сыгранных матчей «Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 24 зачетных балла.

Сегодня, 19 февраля, «орлы» сыграют на выезде с «Эвертоном». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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