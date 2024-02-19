Калайджич порвал «кресты» в третий раз за пять лет

Вновь в неприятную историю попал австрийский нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Саша Калайджич. Форвард порвал крестообразные связки в третий раз с 2019 года – австриец получил травму колена в матче Бундеслиги с «Фрайбургом». Матч чемпионата Германии состоялся вчера, 18 февраля и завершился боевой ничьей – 3:3. Калайджич покинул поле в первом тайме на 11-й минуте встречи.

Напомним, что в «Айнтрахте» Калайджич выступает в рамках аренды из «Вулверхэмптона». До этого нападающий уже пропустил в общей сложности 537 дней из-за разрыва «крестов» – в стане «волков» Калайджич, за которого летом 2022 года заплатили 18 млн евро, травмировался в дебютном матче.