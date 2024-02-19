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​«Челси» и «Манчестер Сити» поборются за звёздного бразильца

19 Февраля 2024 • 16:52 Комментировать

«Ньюкасл» будет готов выслушать предложения по полузащитнику Бруно Гимараэсу в летнее трансферное окно. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на журналиста Дина Джонса, который делился инсайдом для GiveMeSport.

По данным источника, побороться за 26-летнего Гимараэса готовы два клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Челси». При этом ранее слухи связывали бразильца с другими статусными командами, в частности с «Реалом» и «ПСЖ».

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро. 

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Ньюкасл Челси Манчестер Сити Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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