Викарио объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио объяснил, почему прошлым летом решил перебраться к «шпорам» из итальянского «Эмполи». Напомним, голкипер быстро вытеснил из основного состава ветерана Уго Льориса и сумел хорошо себя проявить.

«Сложно отрицать, что клуб уровня «Тоттенхэма» отличается от тех, за которые я выступал раньше. Изменились ожидания, динамика и многие другие вещи. Для меня очень приятно соревноваться каждый день с футболистами высокого качества», – цитирует Викарио The Spurs Express.

Напомним, Викарио летом также был интересен миланскому «Интеру», но «нерадзурри» остановили свой выбор на Янне Зоммере.