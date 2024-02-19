​Лукаку может вернуться в «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку по завершению нынешнего сезона может вернуться в «Челси». Как сообщает TodoFichajes, бельгийский футболист не исключает своего возвращения на «Стэмфорд Бридж» летом.

«Роме», за которую Лукаку выступает в этом сезоне на правах аренды, для выкупа игрока нужно заплатить «Челси» 40 миллионов евро. Учитывая финансовые трудности, провернуть такую сделку «волкам» будет непросто.

Несколько дней назад 30-летний Лукаку заявил, что он не хочет думать о своём будущем до конца сезона.

Добавим, что в 31 матче нынешнего сезона Ромелу Лукаку забил 16 голов и отдал два голевых паса.