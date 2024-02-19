​Гвардиола: «Я не знаю, выиграем ли мы АПЛ»

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Брентфорда». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола перед игрой высказался о борьбе за чемпионский титул.

«Для нас завтрашний матч является возможностью обойти «Арсенал» и приблизиться к «Ливерпулю». Я не знаю, выиграем ли мы Премьер-лигу. Но мы всё ещё в гонке, поэтому движемся дальше. Мы должны продолжать совершенствоваться, сохранять концентрацию и бороться за чемпионство», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции в понедельник.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице (53 очка в 24 матчах). Выше идут «Арсенал» (55 очков в 25 матчах) и «Ливерпуль» (57 очков в 25 матчах).