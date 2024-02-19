​Гвардиола высоко оценил «Брентфорд»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Брентфорда».

«Мы создали много моментов в матче против «Челси», что в последних матчах против них удавалось немногим. Но это не значит, что завтра нам будет легче, потому что игры против «Брентфорда» в прошлом всегда были очень трудным. «Брентфорд» исключителен в том, как они играют», - сказал Гвардиола журналистам на понедельничной пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» пройдёт во вторник, 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.