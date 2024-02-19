Кулушевски: «Тоттенхэм» играет недостаточно хорошо»

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Вулверхэмптоном».

Встреча 25-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «волков» со счетом 2:1.

— Нет ничего хуже, чем проиграть. Мы играем недостаточно хорошо, нам нужно становиться лучше. Теперь у нас есть две недели, чтобы поработать над собой и вернуться сильнее, — приводит слова Кулушевски Standard.

Футболист добавил, что АПЛ является тяжелой лигой, где в каждом матче нужно выкладываться на максимум, иначе трудно выиграть.

После 25 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 47 очков.