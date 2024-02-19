​Гвардиола: «Если бы мы обыграли «Челси» 3:0, желание выиграть следующий матч было бы таким же»

На выходных «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» - 1:1. Теперь команда Хосепа Гвардиолы готовится к вторничному матчу против «Брентфорда». Испанский тренер ответил на вопрос, находится ли команда под давлением.

«Нет. У нас одинаковое давление перед каждой игрой. Из последних 15 матчей мы выиграли 13, а два сыграли вничью. В тех матчах, где были ничьи, давление было таким же, как и в тех, где мы побеждали.

Мы выступили более чем достойно в игре с «Челси», но наши высокие стандарты поддерживать непросто, хотя нам удаётся. Если бы мы обыграли «Челси» 3:0, желание выиграть следующий матч было бы таким же», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.