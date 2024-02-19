​Гвардиола высказался насчёт ожиданий от «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему больших ожиданий от его команды.

«Люди требовательны к нам, потому что мы единственная команда, которая добилась того, чего добилась. Нам придётся с этим жить. Мы знаем, как это сложно. Это вам кажется, что это легко, а не нам.

У меня был подобный опыт в моём предыдущем клубе, в «Барселоне» это было особенно заметно. Мы знаем, что это такое, и нам нужно продолжать делать то, что мы делаем.

Я первый, кто требует от команды совершенства в течение 95 минут. Но я знаю, что это невозможно», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.