​Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Мбаппе

В прессе появилась информация о том, что «Манчестер Сити» интересен Килиан Мбаппе, и что «горожане» могут попытаться увести звёздного француза у мадридского «Реала». На пресс-конференции Хосеп Гвардиола получил вопрос по поводу слухов о Мбаппе. Впрочем, какого-то интересного ответа от топ-тренера не последовало.

«Мбаппе? Я думаю, он неплох», - сказал Гвардиола с улыбкой. «У него большое будущее», - добавил испанец.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ожидается, что 25-летний футболист перейдёт в «Реал» в статусе свободного агента.

Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»