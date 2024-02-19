Гвардиола: Тони — один из лучших футболистов, которых я видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде «Брентфорда» Айвене Тони.

«Айвен Тони — великолепный игрок. Он один из лучших, кого я когда-либо видел в футболе», — заявил испанский специалист журналистам.

В текущем сезоне Тони принял участие лишь в пяти матчах Английской премьер-лиги, в которых забил четыре мяча. Напомним, до 21-го тура футболист отбывал наказание за совершение ставок.

Во вторник, 20 февраля, «Манчестер Сити» примет у себя дома «Брентфорд» в рамках отложенного матча 18-го тура АПЛ. Начало события запланировано в 22:30 по московскому времени.