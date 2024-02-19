Гвардиола: «Я понимаю, почему люди сомневаются в «Манчестер Сити», но лично я всем доволен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил нынешнюю ситуацию в своей команде. Если «горожане» выиграют матч в запасе против «Брентфорда», команда поднимется на вторую строчку в Английской премьер-лиге. Отставание от «Ливерпуля» сократится до одного очка.

«Я понимаю, почему люди сомневаются в «Манчестер Сити», но лично я всем доволен. Нужно отдать должное «Челси». Такие результаты случаются (ничья 1:1), но мы смотрелись более чем прилично. У меня высокие стандарты, их нелегко поддерживать», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге «Манчестер Сити» разобрался с «Брентфордом» со счётом 3:1 на выезде.