Два футболиста «Манчестер Сити» пропустят матч с «Брентфордом»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол и нападающий Джек Грилиш не смогут помочь команде в предстоящем матче против «Брентфорда». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

При этом испанский специалист отметил, что все остальные футболисты в форме и готовы принять участие в матче.

Перенесенная встреча 18-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» состоится завтра, 20 февраля. Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.