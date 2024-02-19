​«Шеффилд Юнайтед» пропустил 5+ голов в шести из 28 игр сезона – столько же случаев было в 774 предыдущих играх

В нынешнем сезоне «Шеффилд Юнайтед» регулярно проводит матчи с большим количеством пропущенных голов. Если взять 28 игр текущего сезона, то в шести из них «клинки» пропустили пять или более голов.

Как отмечает The Bladesman, столько же случаев (шесть) с пятью или более пропущенными голами у «Шеффилд Юнайтед» было в 774 предыдущих играх в период с 23 сентября 2008 года по 8 мая 2003 года. Словом, до нынешнего сезона «Шеффилд Юнайтед» пропускал пять или больше голов в одном матче крайне редко.

Напомним, что в воскресенье «Шеффилд Юнайтед» проиграл дома «Брайтону» со счётом 0:5.