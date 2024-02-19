Назначению де Дзерби в «Барселону» мешает одна проблема

Тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби является одним из приоритетных кандидатов для руководства каталонской «Барселоны» на пост нового наставника. Тем не менее, назначению итальянца мешает одна проблема.

По информации от журналиста Маттео Моретто, в контракте Роберто с «Брайтоном» прописана сумма компенсации за досрочный разрыв соглашения. «Барселоне» нужно заплатить 10-15 миллионов евро, чтобы назначить итальянца. В условиях финансового кризиса «сине-гранатовым» будет сложно найти такие деньги. Тем более, что команда также планирует потратиться на трансферном рынке.

Другими кандидатами на пост тренера «Барселоны» назывались Ханс-Дитер Флик и Томас Тухель.