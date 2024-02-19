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Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде

19 Февраля 2024 • 15:10 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

Бывший игрок мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар назвал лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть в одной команде.

«В мадридском «Реале» я играл в одной команде с лучшими футболистами планеты. Думаю, Карим Бензема и Лука Модрич находятся на вершине списка. Кевин Де Брёйне, Фрэнк Лэмпард, Хуан Мата – всё это топ-игроки. Лучший талант, которого я видел? Гаэль Какута. Он слишком рано попал в «Челси», что помешало ему раскрыться», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

В октябре 2023 года Эден в возрасте 32 лет объявил о завершении профессиональной карьеры. За пару месяцев до этого Азар покинул «Реал» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема Фрэнк Лэмпард Хуан Мата Лука Модрич Эден Азар Гаэль Какута Кевин де Брёйне ещё теги

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