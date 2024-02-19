​«Ньюкасл» выдвинет требование «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет видеть на должности спортивного директора Дэна Эшуорта, который сейчас трудится в «Ньюкасле». Как стало известно The Times, «сороки» выдвинут «красным дьяволам» требование – клуб хочет получить за этого специалиста компенсацию в 15 миллионов фунтов (17,55 миллиона евро).

Напомним, что недавно в управлении «Манчестер Юнайтед» произошли изменения – 25% акций клуба выкупил Джим Рэтклифф. Его компания INEOS получила право на руководство футбольными делами клуба.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.