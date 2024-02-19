Азар: «Думаю, Зидан способен добиться успеха во главе сборной Англии»

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар оценил шанс успеха Зинедина Зидана во главе сборной Англии. Напомним, французского специалиста ранее рассматривали на замену Гарету Саутгейту, который может покинуть свой пост ближайшим летом после чемпионата Европы.

«Зидан в сборной Англии? Конечно, он способен добиться успеха. Всё, что делает Зинедин в конечном итоге приносит успех. «Манчестер Юнайтед»? Лучше нет», – смеясь сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Эден ранее выступал под руководством Зидана в мадридском «Реале» и выигрывал с французом чемпионат Испании. В октябре Азар объявил о завершении карьеры.