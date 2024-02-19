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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Азар уколол «Тоттенхэм»

19 Февраля 2024 • 14:38 Комментировать

Бывший вингер «Челси» Эден Азар оценил нынешний уровень команды по сравнению с конкурентами.

- Премьер-лига сложная. Сейчас видно, что «Манчестер Сити» лучше «Челси». «Ливерпуль» тоже лучше «Челси», - сказал Азар в программе Джону Оби Микелю в его программе Obi One.

- А «Тоттенхэм»?

- Нет-нет, «Тоттенхэм» - нет. Они играют в хороший футбол, но ты же знаешь «Тоттенхэм». Будучи легендой «Челси», ты не можешь так говорить.

- Я же не говорю, что они выиграют чемпионат. Конечно, этого не будет, - резюмировал Оби Микел.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, а «Челси» - десятое.

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Тоттенхэм Челси Джон Оби Микель Эден Азар ещё теги
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