Три клуба Серии А заинтересованы в Дзаньоло

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло, ныне выступающий на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу», может вернуться в Серию А по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport.

В услугах полузащитника заинтересованы три итальянских клуба. Подписать Дзаньоло хотят туринский «Ювентус», «Милан» и «Фиорентина». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 16 поединков. Дзаньоло отметился одним забитым мячом и получил пять желтых карточек. Его аренда истекает в июне.