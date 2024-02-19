Бенитес - о Хаби Алонсо: «Есть много других хороших тренеров»

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес поделился мнением о возможном назначении соотечественника Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

«В данный момент вокруг Хаби очень много шума. Но есть много других хороших тренеров, к которым приковано не так много внимания. Клуб должен выбирать не того, кто сейчас в тренде, а исходя из необходимых характеристик», - передает слова наставника «Сельты» The Athletic.

Напомним, что по завершении нынешнего сезона Юрген Клопп покинет «Ливерпуль».

Алонсо в настоящий момент занимает пост главного тренера леверкузенского «Байера», с которым претендует на чемпионский титул в Бундеслиге.