Азар: «Свои лучшие годы в «Челси» я провёл под руководством Конте»

Экс-игрок лондонского «Челси» Эден Азар рассказал, какой период игры за «пенсионеров» был для него самым продуктивным. Напомним, пару месяцев назад бельгиец объявил о завершении карьеры в 32 года.

«Свои лучшие годы в «Челси» я провёл под руководством Антонио Конте. Я плохо тренировался всю неделю, но знал, что должен сделать результат на выходных», – сказал Азар в интервью The Obi One Podcast.

Под руководством Конте Азар выиграл два трофея – Английскую премьер-лигу и Кубок Англии. В чемпионском сезоне-2016/17 бельгиец отметился 16 голами и 8 результативными передачами в национальном первенстве.