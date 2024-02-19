Петр Чех назвал трёх лучших вратарей в истории футбола

Известный в прошлом чешский голкипер Петр Чех, поигравший за лондонские клубы «Арсенал» и «Челси», назвал лучших вратарей в истории футбола.

«Очень непростой выбор. В тройку лучших я точно включу Джанлуиджи Буффона. Еще хочу назвать Мануэля Нойера. Кто третий? Трудно выбрать, но остановлюсь на Петере Шмейхеле», - передает слова Петра британский таблоид Daily Mail.

Напомним, что последним клубом в карьере Чеха был «Арсенал». За национальную сборную Чехии вратарь провел 124 поединка и пропустил 121 гол.

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