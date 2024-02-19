Азар: «У меня есть огромное уважение к Моуринью»

Бывший игрок лондонского «Челси» Эден Азар высказался о своей работе под руководством Жозе Моуринью. Напомним, бельгиец выступал под началом португальского специалиста с июля 2013 по декабрь 2015 года. В этот период Азар выиграл АПЛ и Кубок лиги.

«У меня есть огромное уважение к Моуринью. Я могу говорить своим детям, что он был моим тренером два с половиной года. Я бы не сказал, что Жозе давал мне полную свободу, но она была в каком-то роде. В конце концов, он знал, что я нахожусь на поле, чтобы выигрывать для нас матчи. Моуринью всегда просил меня делать свою работу», – сказал Азар в интервью для The Obi One Podcast.