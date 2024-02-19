Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»

Бывший игрок лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику по поводу того, что во время карьеры недостаточно хорошо тренировался. Напомним, бельгийца в этом обвиняли некоторые бывшие партнёры по команде.

«Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался. В этом был весь я. Мне хотелось тренироваться в подобном ключе. Я старался одну неделю, а затем говорил себе «хватит», – признался Азар в беседе с The Obi One Podcast.

Азар по сей день остаётся самым дорогим футболистом в истории мадридского «Реала». За трансфер бельгийца «королевский клуб» в 2019 году выложил 115 миллионов евро.