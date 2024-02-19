Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира на сегодняшний день.

«Родри – невероятный футболист. Он сейчас лучший полузащитник мира с большим отрывом. Этот игрок умеет все на поле. Родри делал важные вещи в нужные моменты, забил много важнейших голов», - передает слова испанского специалиста AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний опорник провел 21 встречу. На счету хавбека шесть забитых мячей и три голевые передачи. Контракт Родри с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость испанца оценивается в 110 миллионов евро.

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