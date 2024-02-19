Азар: «Палмер – это топ-игрок»

Бывший футболист «Челси» Эден Азар прокомментировал выступления полузащитника Коула Палмера в нынешнем сезоне. Напомним, летом «синие» заплатили «Манчестер Сити» за англичанина 47 миллионов евро.

«Палмер – это топ-игрок. Левоногие футболисты порой могут творить настоящую магию. Он забил много пенальти, но их нужно уметь реализовать. Люди говорят, что это просто, нужно лишь пробить и забить, но я бы так не сказал», – выразился Азар в разговоре с The Obi One Podcast.

На счету Коула 10 голов и 6 результативных передач в этом розыгрыше чемпионата Англии. Ровно половину своих мячей 21-летний англичанин забил с одиннадцатиметровой отметки.