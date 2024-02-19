Булыкин назвал человека, который спасёт «Челси»

Экс-нападающий сборной России и ряда клубов РПЛ Дмитрий Булыкин рассказал, кто может спасти лондонский «Челси». Он предложил вернуть в клуб бывшего владельца Романа Абрамовича.

«Какого российского игрока отправил бы в «Челси» исправлять ситуацию? А я бы владельца выбрал. Надо вернуть Абрамовича, тогда «Челси» выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешних реалиях невозможно», - передает слова эксперта ODDS.ru.

Напомним, что Абрамович руководил «Челси» с 2003 по 2022 год. В настоящий момент владельцем клуба является американец Тодд Бёли.

В нынешнем сезоне АПЛ «пенсионеры» занимают лишь десятое место.