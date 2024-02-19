Азар: «Мой сын Лео является болельщиком «Челси», у него есть футболка Нкунку»

Бывший футболист лондонского «Челси» Эден Азар признался, что один из его сыновей болеет за «синих». Сам бельгиец выступал за команду с 2012 по 2019 год. За этот период Азар забил за «Челси» более 100 голов во всех турнирах.

«Мой второй сын Лео является болельщиком «Челси», у него есть футболка Нкунку. Сейчас он активно ждёт, когда Кристофер вернётся на поле», – приводит слова бельгийца журналист Саймон Филлипс.

«Челси» в данный момент располагается на десятой строчке в Английской премьер-лиге. Нкунку пропустил большую часть сезона из-за травмы, но успел отметиться двумя голами в чемпионате.